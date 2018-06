Primeira sessão do Marabá tem 4 pagantes Às 12h10 de ontem, o novo Cine Marabá abriu as portas no número 757 da Rua Ipiranga, depois de quase 20 meses fechado. A primeira sessão foi a do filme A Festa do Garfield. O hall ficou repleto de curiosos, mas apenas quatro pessoas prestigiaram um evento que poderia entrar na história da renovação da Cinelândia paulistana. Veja a programação completa e mais detalhes do Marabá no http://blog.estadao.com.br/blog/metropole/