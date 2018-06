Primeiras mortes por febre amarela são confirmadas em Bragança Paulista

SOROCABA - A prefeitura de Bragança Paulista, interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 17, duas mortes causadas pela febre amarela no município. As vítimas são homens de 52 e 74 anos respectivamente. A Secretaria de Saúde da cidade investiga ainda uma morte suspeita.

Em todo o Estado, 75 pessoas morreram com febre amarela desde janeiro do ano passado, conforme boletim da Secretaria da Saúde. São 64 casos autóctones – em que a pessoa se contaminou em sua região – e 11 importados. Há ainda 28 casos em investigação. Uma das mortes confirmadas em Bragança Paulista ainda não entrou no boletim da pasta estadual.

A cidade é vizinha de Atibaia, onde foram confirmadas 12 mortes pela febre amarela, segundo a Secretaria. Em Bragança, os dois óbitos aconteceram em janeiro. As vítimas eram moradoras do Bairro Morro Grande, na zona rural, na divisa com o município de Atibaia. Na região também foram achados macacos mortos com a doença.

No total, 82 macacos foram recolhidos no município e, destes, 65 apresentaram o vírus. Conforme a prefeitura, 128 mil pessoas foram vacinadas contra a doença – 75% da população. A cidade recebeu doses extras do imunizante para intensificar a vacinação.