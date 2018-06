Primeiro confronto terá mais relevância para candidatos

O debate na televisão, neste momento, tem mais peso para os próprios candidatos e para a militância partidária que para o eleitor. Serra insistirá na estratégia antipetista para se contrapor a Dilma? A petista cairá em típicas armadilhas das retóricas eleitorais, que escapam ao controle de estatísticas dos gabinetes? Marina ficará neutra? São as respostas a tais indagações que dão relevância a esse confronto midiático.

Para Dilma, por exemplo, trata-se de uma experiência totalmente nova, por ser sua primeira disputa eleitoral. Não por acaso os candidatos reservaram tempo na turbulenta agenda para se preparem, cada um a seu estilo. Óbvio que nenhum deles quer colocar em risco a própria imagem quando a campanha começa a esquentar.

Esse debate, porém, dificilmente terá peso na cabeça do eleitor a ponto de alterar o cenário já captado pelas pesquisas. A "arena" na TV Bandeirantes começa às 22h, quinta-feira, simultaneamente à semifinal da Libertadores (São Paulo X Internacional). A média de audiência de 7 pontos (cada ponto equivale a 60 mil residências). Ou seja, numa hipótese otimista só cerca de 1% do total do eleitorado assistirá ao debate.

É JORNALISTA DE "O ESTADO DE . PAULO"