Primeiro domingo do inverno carioca é de 29 graus Com o termômetro chegando a 29.6 graus, o primeiro domingo do inverno para o carioca foi de sol e praia, mas nem todo mundo teve coragem de entrar na água, cuja temperatura ficou abaixo dos 20 graus. A maior parte das pessoas preferiu caminhar pela orla marítima e lotou as avenidas oceânicas da zona sul, especialmente a Atlântica (em Copacabana), a Vieira Sotto (Ipanema) e Delfim Moreira (Leblon). Mas houve também aqueles que armaram a praia no asfalto: com preguiça de chegar até a areia, abriram as cadeiras no canteiro central da avenida e ficaram lá até o meio da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INM) a temperatura mínima também foi elevada, 17.2 graus, em Realengo, mas não houve medição no Alto da Boa Vista, onde tradicionalmente se registram os índices mais baixos da cidade. Segundo a meteorologista Marlene Leal, as máximas no inverno carioca ficam sempre entre 28 e 30 graus e o calor de hoje está dentro do padrão.