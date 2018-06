Primeiro mês de vistoria identifica 76 bueiros com risco de explosão no Rio

SÃO PAULO - Em um mês de fiscalização, agentes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos identificaram 76 bueiros apresentaram alto risco de explosão no Rio. No total, foram vistoriados 4.255 tampões.

Em todos os casos, o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.

As equipes técnicas que realizam o monitoramento percorreram as principais ruas da Tijuca, na zona norte, Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, Catete, Laranjeiras e Cosme Velho, na zona sul da cidade, e no centro.

O monitoramento independente de risco em bueiros, que terá duração de seis meses, é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea).