Primeiro presídio federal já tem área escolhida Uma área de 30 hectares na saída de Campo Grande (MS) será o endereço do primeiro presídio federal. O governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, e o prefeito de Campo Grande, André Puccineli, informaram nesta quarta-feira ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, a localização do presídio. O ministro já decidiu que os outros dois presídios federais serão em Portão, no Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O presídio em Campo Grande começará a ser construído em agosto e custará R$ 2 milhões. Será dividido em quatro alas, cada qual com capacidade para 50 pessoas. A secretária nacional de Justiça, Cláudia Chagas, disse que a nova unidade desafogará o sistema penitenciário, que tem 258 mil presos e déficit de 100 mil vagas. Ela também acredita que ao separar os presos perigosos em presídios federais será mais fácil recuperar os detentos de menor periculosidade.