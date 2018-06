Primo do goleiro Bruno sai da prisão

SÃO PAULO - O primo do goleiro Bruno Fernandes, Sérgio Rosa Sales, foi solto do presídio Antônio Dutra Ladeira, em Minas Gerais, nesta quinta-feira, 11. Ele estava preso desde junho do ano passado, acusado de participação no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante de Bruno.

Ontem, quarta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) decidiu que ele poderia aguardar o julgamento em liberdade. O relator do recurso impetrado pela defesa de Sérgio, desembargador Doorgal Andrada, e o revisor, Herbert Carneiro, votaram por sua liberdade. Eles alegaram que o réu não tem antecedentes criminais, cooperou com as investigações e não ameaça coagir testemunhas.

A Justiça manteve, porém, a decisão da juíza Marixa Rodrigues de levar os oito acusados de envolvimento no crime a júri popular.