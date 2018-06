Principais aeroportos do País têm dia calmo Os principais aeroportos do País tiveram um início de tarde tranqüilo, com poucos atrasos e cancelamentos, nesta segunda-feira, 1º. Na última sexta-feira, entrou em vigor o plano de emergência do governo para o setor aéreo. O objetivo era evitar os transtornos ocorridos na semana do Natal neste período de réveillon. Segundo a Infraero, em São Paulo, os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e o de Congonhas não apresentavam atrasos de mais de vinte minutos nem cancelamentos até as 15 horas. No Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão apresentava atrasos com mais de uma hora em apenas três chegadas e duas de até 40 minutos nas idas. Não havia cancelamentos. Já no Santos Dumont, havia quatro vôos cancelados, mas nenhum atrasado. No Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, a situação era normal, sem atrasos nem cancelamentos. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, um vôo de saída havia sido cancelado e três de chegadas estavam atrasados até as 15 horas. Em Belo Horizonte, os aeroportos Carlos Drummond de Andrade e o Tancredo Neves estavam com movimento normal e sem atrasos ou cancelamentos. Já no Afonso Pena, em Curitiba, apenas uma partida foi cancelada até as 15 horas.