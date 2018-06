Principais aeroportos têm poucos atrasos e cancelamentos

Os principais aeroportos do País operam dentro da normalidade e com poucos registros de atrasos ou cancelamentos no final da tarde deste domingo, que marca o retorno de muitos passageiros do feriado de Páscoa. Na média nacional, 0,4% dos voos (o que representa cinco voos) estava atrasado em mais de meia hora, por volta das 17 horas, e 3,8% foram cancelados (43 voos), de um total de 1.139 voos. Desde o começo do dia, 35 voos atrasaram (3,1% do total) até o final da tarde.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo informações das companhias aéreas repassadas à Infraero, apenas um voo estava atrasado em mais de 30 minutos e seis foram cancelados, de um total de 158 voos programados até as 17 horas. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, nenhum voo tinha atraso e o painel da Infraero registrava um cancelamento, de um total de 105 voos.

No Rio de Janeiro, dos 103 voos programados até as 17 horas para o Aeroporto do Galeão, somente um teve atraso superior a meia hora. No Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, houve três cancelamentos até agora (de um total de 31 voos) e nenhum atraso.

O Aeroporto de Brasília tinha um voo atrasado e quatro cancelamentos, de um total de 83. Em Belo Horizonte, o aeroporto Tancredo Neves (Confins) registrava dois atrasos e seis cancelamentos, de um total de 55.

Na Região Nordeste, o Aeroporto dos Guararapes, em Recife, registrou apenas três voos cancelados e nenhum atraso, de um total de 63. Em Salvador, três voos foram cancelados, de um total de 67, e apenas dois atrasaram desde o início do dia até as 17 horas. Em Fortaleza, nenhum voo foi cancelado hoje e três atrasaram, de 41 ao todo.

Curitiba teve um voo cancelado e três atrasos, de 58 voos no total. Florianópolis não teve cancelamentos e apenas um atraso (24 no total). Porto Alegre, sem atrasos, teve o registro de três voos cancelados neste domingo, de um total de 49 programados até as 17 horas.