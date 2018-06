Principais ruas no centro do Rio estão sem energia elétrica

RIO - As principais ruas do centro do Rio de Janeiro estão sem energia elétrica desde as 10h30 desta quinta-feira, 21. De acordo com a Light, concessionária de energia local, cerca de 2.300 clientes estariam sem luz e os técnicos já estão trabalhando no restabelecimento da energia. A previsão é que a energia seja reestabelecida às 15h.

Neste momento, falta luz em trechos das Avenidas Rio Branco, Almirante Barroso, Nilo Peçanha, entre outras. Até o momento, a concessionária não informou a causa do apagão.