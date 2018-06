Principal traficante da zona sul do Rio é preso nesta manhã na Baixada Fluminense

São Paulo, 15 - Homem apontado como o principal fornecedor de drogas da zona sul do Rio foi preso por volta das 6h desta terça-feira, 15. De acordo com a Polícia Civil do Rio, Robson Gradstone Dias, conhecido como "Maninho", tem 36 anos e estava foragido há 3 anos.

Agentes da Polícia Civil localizaram, após investigações, o suspeito "Maninho", em um prédio no bairro de Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense. O homem tentou fugir ao pular do 2º andar do prédio onde estava, mas foi detido pelos policiais.

Segundo a polícia, o suspeito portava documentos falsos em nome de Roberto de Souza.

"Maninho" é apontado como chefe do tráfico de drogas do município de Barra Mansa e responsável por fornecer drogas para traficantes de cidades do Sul Fluminense, afirma a Polícia Civil do Rio.

O homem foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio e encontrava-se foragido desde 2009.

Segundo o delegado titular do 90º Distrito Policial, onde a prisão foi registrada, Ronaldo Aparecido Ferreira, as investigações para desarticular a quadrilha de "Maninho" tiveram início em julho de 2011. Outros 27 integrantes da quadrilha já foram presos.

Robson Gradstone Dias, "Maninho", fornecia drogas para traficantes de Volta Redonda, Barra Mansa, Angra dos Reis e Mangaratiba, afirma a polícia.