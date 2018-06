Príncipe Harry virá ao Brasil em março para promover cultura e economia

RIO - O príncipe britânico Harry vai visitar o Brasil em março para promover a cultura e as exportações britânicas em um evento no Pão de Açúcar, anunciou nesta quinta-feira, 19, o chanceler britânico, William Hague, no Rio.

O evento é parte da nova campanha de marketing chamada "The Great" para promover ao redor do mundo as conquistas culturais, industriais e outras da Grã-Bretanha, disseram autoridades da embaixada britânica no Brasil e do Ministério das Relações Exteriores a repórteres.

O príncipe, de 27 anos, é piloto treinado de helicópteros de ataque Apache e serviu às Forças Armadas britânicas no Afeganistão brevemente há quatro anos. Ele é irmão mais novo do príncipe William.

O anúncio de sua visita ao Brasil foi feito pelo chanceler William Hague durante viagem para melhorar as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países.

Os laços sofrerem de "negligência" nos últimos anos, segundo Hague, que participou de um seminário no escritório do Itamaraty no Rio com diplomatas e acadêmicos sobre a Primavera Árabe no Oriente Médio e norte da África.

"O afastamento britânico da América Latina está encerrado", disse Hague.