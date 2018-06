Príncipe japonês faz turismo pelo Rio O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, fez um tour ontem pelo Rio. Tirou fotos no Pão de Açúcar, conheceu o Jardim Botânico e até plantou uma muda de ipê branco. Naruhito almoçou com o governador Sérgio Cabral Filho no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e seguiu para uma recepção no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro. Em seguida, conversou com o ex-jogador Zico, que é considerado um ídolo no Japão, onde viveu por 15 anos, e com artistas como Fernanda Takai e Paulo Jobim.