Príncipe viaja ao Brasil para centenário da imigração japonesa

O príncipe herdeiro da Coroa do Japão, Naruhito, viajou nesta segunda-feira, 16, ao Brasil para comemorar o centenário da imigração japonesa no país que abriga a maior comunidade nipônica no exterior, segundo a agência de notícias Kyodo. Veja também: Especial do Centenário da Imigração japonesa Em 2008, o Brasil lembra os 100 anos da saída do navio Kasato Maru de Kobe (oeste do Japão) até o porto de Santos, em 1908, com o primeiro grupo de 781 imigrantes japoneses a bordo. A princesa Masako não acompanhará o marido na viagem, pois está em tratamento médico devido a um "transtorno adaptativo". O príncipe herdeiro, de 48 anos, chegará a Brasília após fazer escala em Nova York. Durante sua viagem, Naruhito passará também pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde visitará locais históricos e museus relacionados aos primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil. Na semana passada, Naruhito se mostrou interessado em conhecer descendentes de japoneses que moram no Brasil - que atualmente somam mais de um milhão e meio de pessoas - e disse que gostaria de "ouvir o que eles têm a dizer, de ver seu compromisso com a comunidade brasileira, assim como as dificuldades que tiveram que enfrentar". Na quarta-feira o príncipe herdeiro discursará em Brasília em um ato comemorativo presidido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois se dirigirá a São Paulo, onde visitará um memorial dos pioneiros japoneses. Naruhito, cuja última visita ao Brasil foi em 1982, comparecerá ainda no sábado a uma cerimônia para comemorar o centenário da imigração japonesa ao Brasil, que deve contar com a presença de centenas de pessoas. Por último, visitará Maringá (PR) e Rio de Janeiro antes de retornar ao Japão no dia 27, após uma escala em Los Angeles (EUA).