Princípio de incêndio em carro alegórico deixa 6 feridos Um princípio de incêndio num carro alegórico durante o desfile da escola Imperatriz de Olaria provocou um grave acidente no centro de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, na noite deste domingo de carnaval. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 22 horas, o carro alegórico foi atingido por um fio de alta tensão e, com o incêndio, os foliões se assustaram e acabaram caindo do carro. Seis pessoas ficaram feridas. Hélio Tiago de Oliveira, de 21 anos, e Alessandro da Silveira, de 33 anos estão internados em estado grave. Os outros feridos são Marco Aurélio Mendes, de 31 anos, Pojucan de Assis, de 50 anos, José Adriano Gouveia, de 38 anos e Luís Cláudio Farias Freitas, de 33 anos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Raul Sertan.