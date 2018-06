Princípio de incêndio tira do ar telefone 192 do Samu do Rio

O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Rio de Janeiro está fora do ar na manhã desta quarta-feira, 7, por conta de um princípio de incêndio no prédio onde funciona o centro de recepção de chamadas, em Copacabana, zona sul da cidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o sistema de telefonia pelo número 192 ficou fora do ar uma vez que todo prédio teve a energia elétrica cortada. O Corpo de Bombeiros montou um esquema especial para funcionamento do serviço, que está atendendo pelos telefones 2333-9240/2333-9241/2333-9221/2333-9225/2333-9226/2333-9215 e pelo celular 8596-9769.

O início de fogo ocorreu em função de um curto circuito no andar térreo do edifício e não chegou a atingir a central do Samu, porém todo o prédio precisou ser desocupado. Não há previsão para o retorno do funcionamento do telefone 192 e novo comunicado será divulgado quando o serviço for retomado.