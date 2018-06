Prisão de vereadora é mantida pelo TRE

O TRE do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão preventiva da presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Vilma Teixeira Ferreira dos Santos, acusada de coagir testemunhas. O pedido de liminar impetrado por ela no domingo foi negado pelo relator do processo, juiz Luiz Márcio Pereira. A prisão foi decretada durante inquérito policial instaurado com base nos artigos que punem a compra e venda do voto e o uso de repartição pública em benefício de partido ou organização política.