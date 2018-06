Problema com pequeno avião interdita aeroporto de BH

Um incidente com um pequeno avião interditou na manhã desta quinta-feira, 14, a única pista do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, em Belo Horizonte, por cerca de duas horas e meia. Por volta das 8 horas, dois pneus do trem de pouso principal estouraram durante o pouso, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).

Ainda segundo a Infraero, o incidente assustou os três ocupantes do avião particular, que chegava de Vitória, no Espírito Santo. Por medida de segurança, a pista ficou fechada até as 10h30 para a retirada da aeronave. Ninguém se feriu. Até as 11 horas, ao menos 11 operações sofreram atrasos superiores a meia hora.