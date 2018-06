Problema em sistema impede emissão de carteiras de motorista no Rio

RIO DE JANEIRO - A falha no Serpro impediu a emissão de carteiras de motorista no Rio e dificultou a entrega de documentos nos postos de vistoria do Estado. O Detran do Rio informou que emite, em média, 4,2 mil carteiras de habilitação e 60 Permissões Internacionais para Dirigir (PID) por dia.

De acordo com o órgão, um problema no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, operado pelo Serpro, impediu as operações do setor responsável pela emissão das carteiras. O mesmo problema atingiu parte do Registro Nacional de Veículos Automotores, mas sem prejudicar a emissão do documento dos carros aprovados nas vistorias.

Segundo o Detran, a falha bloqueia apenas a emissão do Certificado de Registro de Veículo, obrigatório para os procedimentos relativos à primeira licença (emplacamento), transferência de propriedade e transferência de município. Para os clientes que estão requerendo esses serviços, o atendimento é manual - o responsável pelo veículo tem prazo de cinco dias, sem necessidade de agendamento, para retornar ao posto e receber o CRV.