Problema no check-in da Gol atrasa voos e forma longas filas no Galeão

SÃO PAULO - Uma pane no sistema de check-in da Gol atrasou alguns embarques da companhia no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim, o Galeão, na manhã desta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro. O check-in teve de ser feito de forma manual e isso gerou longas filas nos dois aeroportos.

De acordo com a Infraero, que considera atrasados voos que saem no mínimo 30 minutos após a previsão inicial, já houve atraso em nove voos entre as 6h e as 9h no Galeão. O voo 1918, com destino a Navegantes (SC), previsto para as 7h10, só decolou às 8h20. Os voos 1741 (São Paulo) e 1440 (Curitiba) também tiveram atrasos de uma hora. Além disso, houve dois cancelamentos, dos voos 1990, para Belo Horizonte, e 1601, para São Paulo.

Em nota enviada à imprensa, a Gol disse que houve "instabilidade" no seu sistema de check-in do aeroporto do Galeão, e o motivo foi a migração de seu servidor do setor A do Terminal 1 para o setor B, onde o atendimento da companhia passou a ser realizado, devido a obras no setor A.

"As medidas necessárias já foram tomadas e o sistema de atendimento volta a operar de forma gradativa", diz a nota da Gol, que não informa a quantidade de voos atrasados e quantos passageiros foram afetados.

Santos Dumont

Também houve filas longas no check-in da Gol no Aeroporto Santos Dumont. Um funcionário do balcão de informações da Infraero ouvido pela reportagem disse que houve um problema, que fora corrigido perto das 8h. A Gol, no entanto, nega a informação.

A Infraero não registra atraso nos voos da Gol no Aeroporto de Santos Dumont nesta manhã. Houve apenas um cancelamento de voo, com direção a Guarulhos, previsto para as 7h18, que não necessariamente tem relação com o atendimento da companhia aérea.