Problema no Speedy causa reclamações a provedores Os problemas do serviço de banda larga Speedy, da Telefônica, estão afetando o trabalho dos principais provedores de internet do Brasil, que operam em São Paulo, desde segunda-feira. Os call centers dos provedores chegaram a receber até 180% a mais de ligações do que o normal, por causa de problemas de conexão à internet dos clientes. Os assinantes não conseguiam acessar a rede mundial e acreditavam que o problema era do provedor, mas os técnicos dos grandes portais constataram que a falha era do Speedy. Até o início da tarde de ontem, o serviço de atendimento ao cliente (SAC) do UOL registrou um volume de chamadas 80% maior em relação ao número normal para o período. A Globo.com também informou que os assinantes com banda larga Speedy têm tido desde ontem problemas para acessar a internet, pela instabilidade na conexão. O problema causou um aumento de 180% no volume de ligações ao call center do provedor. No entanto, a Telefônica afirmou, por nota, que às 23h40 de anteontem o serviço foi normalizado e ontem o Speedy operou normalmente. De acordo com o Procon, o consumidor tem direito de obter o abatimento na conta do tempo que ficou sem o serviço. "Se houve prejuízos, isso precisa ser reparado", comentou o diretor de Fiscalização, Paulo Arthur Góes. Góes ainda explica que o usuário tem 90 dias para fazer a reclamação formal à empresa, anotando o número do protocolo. A Telefônica adiantou que fará para todos os clientes o devido desconto do tempo sem navegação.