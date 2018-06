Problema reduz velocidade na Linha 1 do Metrô em SP A circulação da Linha 1 Azul, Jabaquara-Tucuruvi, do Metrô de São Paulo ficou prejudicada no início da tarde desta quarta-feira, devido a um problema, ainda não identificado, em uma das composições que seguia para o Jabaquara. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, o trem apresentou problemas às 12h16, e acabou parando na estação Armênia. A composição foi removida para o estacionamento da Sé. A circulação dos trens não foi interrompida. Apenas a velocidade permaneceu reduzida até as 12h49.