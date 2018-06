Problema técnico afeta sistema de atendimento de emergência 190 no Rio

SÃO PAULO - O Sistema de Atendimento de Emergências 190 detectou um problema de software às 8h30 desta quarta-feira, 7, no Rio de Janeiro.

O defeito impediu o envio automático das demandas recebidas por telefone para os Batalhões da Polícia Militar. Enquanto técnicos de informática trabalhavam na solução do problema, os operadores do sistema 190 enviam as demandas para os Batalhões por rádio ou telefone.

A Secretaria de Estado de Segurança informou que o sistema foi normalizado às 9h50. Em nota, o órgão afirmou que nenhum atendimento deixou de ser realizado.