Problemas Os efeitos dos remédios dependem do tempo de tratamento, de associação com álcool, outros medicamentos ou drogas, e de fatores como peso, altura e etnia. De acordo com os especialistas, o recomendável e um período de pelo menos seis horas entre a ingestão de um remédio e o ato de dirigir um carro. Confira os efeitos de cada medicação: Antidepressivos (para depressão e transtornos de ansiedade, por exemplo): perda de cognição e dificuldade de visão Analgésicos (usados comumente contra dores): sonolência Ansiolíticos e tranquilizantes (medicamentos usados para controlar a ansiedade, por exemplo): sonolência, redução dos reflexos e demora no tempo de reação Antiepilépticos (usados em epilepsia e transtorno de déficit de atenção): sonolência e confusão mental Hipnóticos (usados para combater insônia e induzir anestesia): sonolência Relaxantes musculares (para cólicas, por exemplo): sonolência e reações lentas Estimulantes (também presentes em medicamentos para emagrecer): irritabilidade e sono Broncodilatadores (para desobstruir as vias aéreas): taquicardia, tremores e convulsão Antieméticos (para enjoos): sonolência Hipoglicemiantes e insulina (usados no tratamento de diabetes): tremores e convulsão Neurolépticos (para o tratamento de psicoses): redução dos reflexos, demora no tempo de reação, sedação e sonolência