Problemas na Vila Mariana Carta 18.989 Peço que a Sub Vila Mariana capine os canteiros centrais da Rua Manoel da Nóbrega, entre Tutóia e Osório Duque Estrada. É preciso também retirar as madeiras que são jogadas nos canteiros. FRANCISCO NIVALDO de BAPTISTA Jardim Paulista Sub Vila Mariana responde: "O serviço de capinagem e a retirada da madeira foram feitos no dia 20/7. A subprefeitura aproveita para agradecer o alerta do munícipe, sem o qual teríamos dificuldades em conhecer o problema. Uma atitude como essa permite a rápida atuação da administração." A operação tapa-buraco na Vila Mariana é resultado de negligência, incompetência ou tolerância dos servidores. É só isso que pode explicar os remendos no asfalto na Rua das Rosas e outras da região, que estão se decompondo horas depois de concluído o serviço. A qualidade da operação é uma piada de mau gosto, que deveria ser acompanhada pelo subprefeito. IVAN TURRI Chácara Inglesa Sub Vila Mariana responde: "Houve um problema no material aplicado na operação na Rua das Rosas e imediações. A fiscalização constatou o defeito e fez o reparo. A subprefeitura agradece o alerta, que permite mais presteza na atuação." Em 7/9/06 pedi poda de árvore e não fui atendida. Agora fiz três queixas sobre luzes acesas durante o dia nas Ruas Henrique Martins e Oliveira Pimentel. Me sinto falando sozinha. ANDREA HADDAD SOUEN Vila Mariana Carta 18.990 Um faz, outro quebra Gostaria que o secretário Matarazzo explicasse quantas das 500 ruas recapeadas tiveram o serviço completado (nivelação das tampas, limpeza de bueiros e laterais, pintura de guias e faixas) e quantas foram arrebentadas pelas concessionárias de serviços ou pela CET. É lamentável que esse serviço não tenha a participação de todos os envolvidos, desperdiçando o dinheiro público. ROBERTO DAL PONT Jardim América A Prefeitura responde: "O recapeamento nas 529 ruas da cidade foi completo. A Prefeitura nivelou mais de mil poços de visita, tanto que só em 2007 (até 28/7) foram feitas 418.757 limpezas nas mais de 37 mil bocas de lobo da cidade. A pintura de faixas e sinalização de solo das ruas recapeadas compete à CET, seguindo cronograma técnico. A pintura das guias é serviço de rotina das subs. Com ref. às ruas ?arrebentadas? por concessionárias, o cronograma de recapeamento é previamente enviado às empresas, para que indiquem a programação de instalação, ampliação e manutenção de equipamentos ou redes - mas os serviços emergenciais fogem a qualquer planejamento, pois são necessários para o reparo urgente de redes ou equipamentos que podem ter vazamentos de gás ou água. Nesses casos, as subs, informadas pelas empresas responsáveis, autorizam e acompanham a reposição do pavimento após o final do serviço. Muitas vezes - e nesse ponto o senhor tem razão - a recomposição deixa a desejar. Quando observar um desses problemas, por favor nos avise." ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras Carta 18.991 Mais ambulantes Terminal Rodoviário Barra Funda. Quem vem pela Av. Auro Soares de Moura Andrade, vê as barracas e carrinhos de ambulantes que tomaram conta dos pontos de ônibus. Que por isso são obrigados a parar a quase 2 m do ponto, estreitando a rua e atrapalhando o trânsito. Ninguém vê que só retirando esse pessoal das estações rodoviárias, metrôs e pontos turísticos o trânsito fluiria melhor? Na Auro Moura Andrade, perto da passarela de acesso ao terminal, há uma rua pequena cheia de barracas que nos impedem de andar pela calçada, obrigando-nos a andar pelo meio da rua. JOSÉ ALBERTO DE ORIO Limão A Sub Lapa responde: "Até a metade de julho apreendemos, na região, dois veículos, seis barracas, dez carrinhos de mão, oito pacotes de doces, 24 pacotes de salgados, aproximadamente 456 refrigerantes e cerca de 280 latas de cerveja. Fiscalizamos diariamente a área, e muitas pessoas que transitam no local, além de comerciantes, já notaram uma considerável melhora. Por causa da insistência dos comerciantes irregulares, que, mesmo depois de terem seus produtos apreendidos, retornam ao local, a Sub Lapa intensifica cada vez mais a fiscalização na região."