'Problemas são sistêmicos, não eleitorais', diz Mercadante

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, rechaçou a tentativa dos adversários de ligar aos partidos de oposição a paralisação e tumultos ocorridos terça-feira no metrô paulista.

Para Mercadante, os atrasos e paralisações são "sistêmicos" e ocorrem por sobrecarga nas linhas e falta de investimentos do governo estadual, comandado pelo PSDB, partido do seu principal adversário na campanha eleitoral, Geraldo Alckmin.

"Em 2009, foram 30 paralisações, o que mostra que a linha vermelha (onde ocorreram os problemas anteontem) é a mais sobrecarregada do planeta. Em 2010, foram 12 paralisações. Não tem nenhum incidente concentrado em ano eleitoral, como sugeriram, mas há um problema sistêmico", disse Mercadante, durante visita a Franca (SP).

Problema elétrico. O petista rechaçou ainda as explicações oficiais de que uma blusa presa na porta de uma composição teria provocado a paralisação e o tumulto no metrô. "Também não me parece razoável a explicação da blusa, pois quando há algum problema na porta a composição não sai", avaliou.

Para o candidato, a hipótese mais provável é de ter havido problema elétrico que causou um "efeito dominó" e levou passageiros a sair dos vagões.

O candidato criticou ainda a atitude de Soninha Francine, ex-vereadora e coordenadora da campanha do presidenciável José Serra (PSDB) na internet, que, por meio do microblog Twitter, tentou ligar os problemas à oposição. "Foi uma coisa precipitada, irresponsável e, infelizmente, o retrato do desespero de uma candidatura que tem pouco a apresentar ao País. Nós, que somos de oposição (ao governo paulista), tivemos cautela, pedimos para aguardar o diagnóstico antes de qualquer informação."

Sabatina. Pela manhã, Mercadante participou, de uma sabatina com jornalistas do Grupo Correia Neves (GCN), que publica o jornal Comércio da Franca e ao qual pertence a Rádio Difusora.

Durante a sabatina, o petista fez várias críticas ao PSDB e a Alckmin, que já foi governador do Estado. As ações dos tucanos para a segurança pública e ao sistema penitenciário foram os principais alvos de suas críticas.

Encerrado o evento, Mercadante fez campanha e um pequeno comício na região central da cidade. O candidato chegou até a tomar café, bebida que deixou de beber em 1989 após uma intoxicação. "Não resisti ao cheiro."