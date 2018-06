Processo contra promotor é reaberto O promotor Marcelo Mendroni pode responder na Justiça por improbidade administrativa por ter tirado licença remunerada no Ministério Público para fazer curso fora do País. Ele, no entanto, não apresentou provas da matrícula. Oito meses após ter pedido o arquivamento do processo, o procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira, reviu sua decisão e reabriu o caso.