Procissão reúne 100 mil pessoas em Porto Alegre A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes foi acompanhada por cerca de cem mil pessoas nesta sexta-feira, em Porto Alegre, conforme estimativa da Brigada Militar. O cortejo saiu da Igreja do Rosário, no centro da cidade, às 8 horas, percorreu cerca de quatro quilômetros, e chegou à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na zona norte, às 11 horas. Mantendo a tradição de 132 anos, muitas mães pagaram promessas levando crianças vestidas de anjos para as ruas e para a missa campal. A governadora do Estado, Yeda Crusius, e o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, participaram da celebração. Os organizadores estimam que o público total, somadas os devotos que fizeram a caminhada e os que foram à igreja reverenciar Nossa Senhora dos Navegantes durante o dia, tenha chegado a 500 mil pessoas. Uma procissão paralela, com dezenas de barcos, levou outra imagem de Nossa Senhora dos Navegantes da Ilha dos Marinheiros, no lago Guaíba, à ponta do Gasômetro, no centro, e ao parque náutico, na zona norte de Porto Alegre. Além de Porto Alegre, outros 31 municípios gaúchos fizeram feriado e em alguns deles também houve homenagens a Iemanjá. Milhares de fiéis fizeram suas oferendas à beira das águas da Lagoa dos Patos, em Guaíba e em Pelotas, e do Oceano Atlântico em Rio Grande e Cidreira.