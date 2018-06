Procurado desde 2008, ex-senador é detido pela PF em Congonhas

A Polícia Federal prendeu ontem em São Paulo o ex-senador de Rondônia Mário Calixto Filho (PMDB), empresário e dono do jornal O Estadão do Norte, de Porto Velho. Foragido da Justiça, ele foi localizado em Congonhas quando embarcava, às 8 da manhã, com destino a Brasília.

O ex-senador era procurado desde 2008. A Justiça Federal havia expedido contra ele dois mandados de prisão preventiva: o primeiro é relativo à Operação Titanic, no Espírito Santo - ele foi acusado de atuar em um grupo que falsificava documentos de importação irregular de carros de luxo. A outra ordem de prisão foi com base na Operação Bacon Hill, que o envolve em evasão de divisas. Segundo a PF, ele promoveu remessa ilegal de U$ 900 mil ao exterior entre 1996 e 2002.