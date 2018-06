Procurado pela justiça é preso na Rodovia Anhangüera Procurado pela justiça por roubo e tráfico de drogas, Roberto Alexandre Andrade, de 31 anos, foi preso, por volta das 22 horas de quarta-feira, 21, na Rodovia Anhangüera, divisa entre a capital e a cidade de Osasco, quando mantinha refém Fábio Augusto Romboli Carvalho, de 29 anos, vítima de seqüestro relâmpago. O rapaz havia sido abordado em seu carro minutos antes, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Um policial militar à paisana, que viu o carro seguindo em alta velocidade pela Rodovia Anhangüera, desconfiou do passageiro. Policiais militares foram acionados e detiveram o assaltante, armado com um revólver calibre 38. Roberto foi encaminhado ao 46º Distrito Policial e autuado em flagrante após ter a identificação correta levantada. Ele chegou a apresentar nome e carteira de identidade falsos.