Procurador diz não ver amparo legal para nova eleição no Pará O procurador regional eleitoral no Pará, Daniel César Azeredo Avelino, e o chefe do Ministério Público Federal, Ubiratan Cazetta, afirmam que não há amparo legal na realização de nova eleição para o Senado em razão de os candidatos Jader Barbalho (PMDB) e Paulo Rocha (PT) terem obtido mais de 57% dos votos válidos. Para eles, se Barbalho - o segundo mais votado na eleição paraense - perder o recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível com base na lei da Ficha Limpa, o resultado oficial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral na última quinta-feira, proclamando como eleitos os candidatos Flexa Ribeiro (PSDB) e Marinor Brito (PSOL) "deve ser mantido".