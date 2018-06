Procurador do AM teria contratado assassino para matar rival O procurador-geral de Justiça licenciado do Amazonas, Vicente Cruz foi preso na madrugada desta terça-feira, 9. Ele teria contratado um pistoleiro para matar o procurador Mauro Campbel, que também concorre à eleição para procurador-geral do Ministério Publico no Estado. Gravações das conversas de Cruz com o suposto pistoleiro estavam sendo gravadas há mais de uma semana pela polícia, que investigava ameaças de morte contra Marques. O crime seria cometido no réveillon. Segundo a assessoria da polícia civil no Amazonas, Cruz estaria detido no Ministério Público Estadual à disposição da Justiça.