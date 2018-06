Procurador mira convênio entre Incra e empresa

De acordo com o procurador Pedro Antonio de Oliveira Machado, o Incra não tinha competência legal para autorizar a extração da madeira em patrimônio da União. Ele pretende pedir o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos, além da responsabilização dos agentes públicos envolvidos por improbidade administrativa.

De acordo com o inquérito, em junho de 2009 a União transferiu para o Incra a guarda provisória do horto florestal. O órgão se comprometeu a manter as instalações e preservar a área contra invasões e depredações. Dois meses depois, o superintendente do Incra em São Paulo, Raimundo Pires da Silva, firmou um termo de compromisso com o Consórcio Paulista de Papel de Celulose (Conpacel) permitindo a extração de madeira de eucalipto que, segundo Machado, deveria permanecer intocada. Como o valor correspondente à madeira não foi repassado à União, o negócio atendeu a "interesses estritamente privados", segundo ele.

O Incra em Bauru informou que a área será transformada em assentamento, por isso a madeira precisava ser retirada. O superintendente em São Paulo vai se pronunciar quando tomar conhecimento dos termos do inquérito. Dos hortos florestais de São Paulo repassados para o Incra este é o terceiro em que são investigadas irregularidades. O Ministério Público Federal de Ourinhos pediu a abertura de inquéritos à Polícia Federal para apurar a extração indevida de madeira do Horto Santa Bárbara, em Iaras, por uma cooperativa do Movimento dos Sem-Terra (MST).