Procurador pede rigor no processo de criação de partidos A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo recomendou ontem aos promotores que atuam em todas as zonas eleitorais do Estado que "zelem pela efetiva análise cartorial da idoneidade das listas de apoiadores de novos partidos, sem prejuízo de propositura de impugnação ou de outras medidas cabíveis, inclusive de natureza penal".