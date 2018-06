Procuradores organizam protesto contra Lei Maluf

A Associação Nacional dos Procuradores da República realizará no dia 6, em Brasília, uma mobilização contra o projeto de lei do deputado Paulo Maluf (PP-SP) que prevê a criminalização e penalização de membros do Ministério Público que agirem por má-fé, com intenção de promoção pessoal ou visando a perseguição política. Para a entidade, Maluf não tem nenhuma credibilidade para exigir punições ou levantar questionamentos sobre o trabalho do Ministério Público.