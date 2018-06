Procuradoria divulga lista de candidatos impugnados em SP A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo (PRE-SP) informou nesta segunda-feira, dia 07, que até agora foram impugnados 1.348 pedidos de registros de candidatos às eleições de outubro, o equivalente a 47% dos registros examinados (2.899). Além das impugnações apresentadas, em outros 499 casos (17%) a Procuradoria apontou a necessidade de esclarecimento de situações ou de ou complementação de documentos por parte dos candidatos. Desse modo, apenas 36% dos pedidos de registro ficaram livres de contestações por parte da PRE. Conforme a Procuradoria, esse número de impugnações e questionamentos poderá ainda sofrer variação porque ainda deverão ser examinados 60 pedidos de registros de um loto residual. A lista dos candidatos impugnados pode ser consultada no site da PRE-SP na internet: www.presp.mpf.gov.br Irregularidades e prazos As irregularidades mais comuns que motivaram as impugnações são ausência de efetiva comprovação de desincompatibilização no prazo legal por parte dos candidatos que exercem cargo ou função na administração pública; ausência de certidões criminais; ausência de comprovação de filiação partidária com a antecedência exigida pela lei; contas desaprovadas pelos tribunais de contas; ausência de quitação eleitoral; irregularidades nos documentos; não comprovação de escolaridade. O candidato impugnado tem prazo de sete dias para apresentar sua contestação. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) já começou o julgamento dessas impugnações. O andamento dos processos pode ser consultado no site do TRE: www.tre-sp.gov.br. Das decisões do TRE, deferindo ou indeferindo registros com impugnação cabe recurso ordinário ao Tribunal Superior Eleitoral. Os TREs têm prazo até 23 de agosto para julgar os registros, e o TSE, por sua vez, precisa julgar os recursos até 20 de setembro.