Procuradoria Eleitoral se rende ao Twitter

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo criou um perfil na rede social Twitter com o nome de usuário PRE_SP. O objetivo é divulgar notícias sobre as principais ações da unidade, além de fornecer informações sobre eleições, calendário eleitoral, exemplos de crimes eleitorais e dicas para denunciar irregularidades. Para quem não tem cadastro no microblog ? que se baseia em postagem de textos curtos, de no máximo 140 caracteres ? o acesso ao conteúdo pode ser feito pelo link: http://twitter.com/pre_sp.