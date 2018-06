Procuradoria entra com representação no TRE contra Marco Maciel e DEM

A Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco entrou ontem com representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra o senador Marco Maciel e seu partido, o DEM, pela realização de propaganda eleitoral antes do período permitido. De acordo com a representação, foram irregulares as inserções feitas pelo partido na propaganda partidária veiculada em horário nobre em emissoras de rádio e TV nos dias 19, 22, 24 e 26 de maio. As inserções teriam sido usadas para promover a pré-candidatura de Marco Maciel à reeleição no Senado. No texto, o senador exalta sua atuação como político e seu amor por Pernambuco. O caso será julgado pelo TRE. Se condenado, o senador poderá ser multado em até R$ 25 mil.