Procuradoria foi alertada sobre caso por vereador A Procuradoria-Geral de Justiça foi alertada sobre o relato de Roque Barbiere no dia 11 de agosto. Por meio do Ofício 490/11, endereçado a Fernando Grella Vieira, chefe do Ministério Público Estadual, o vereador Dr. Nava (PSC), da Câmara de Araçatuba, se disse indignado e requereu "indispensáveis providências" sobre as "graves denúncias".