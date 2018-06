Procuradoria protesta contra Lei da Mordaça

A Procuradoria Regional da República da 5.ª região promove na próxima terça-feira ato público contra aprovação do projeto de lei que prevê a criminalização e punição de membros do Ministério Público que agirem por suposta má-fé, com intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política.

A proposta, apresentada pelo deputado Paulo Maluf (PP-SP) em 2007 é conhecida como "Lei Maluf" ou "Lei da Mordaça". O protesto é concomitante à mobilização que acontecerá em Brasília, também na terça-feira.