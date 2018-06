Procuradoria vai recorrer da decisão no TSE A Procuradoria Regional Eleitoral já ingressou com recursos ordinários perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A procuradoria pede a reforma dos acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral "para que seja reconhecida a arrecadação e os gastos ilícitos praticados ao longo das campanhas (da deputada Aline Corrêa e do senador Aloysio Nunes)".