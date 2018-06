Produtos contrabandeados encontrados em galpão na zona sul de SP Grande quantidade de pacotes de cigarros e outros produtos supostamente contrabandeados do Paraguai foi encontrada pela polícia, na noite de sexta-feira, em um galpão na Rua Aimorés, em Santo Amaro, próximo à represa Guarapiranga, zona sul da capital paulista. O material foi apreendido e os responsáveis pelo depósito detidos. O registro da ocorrência deveria ocorrer no 102º Distrito Policial, de Socorro, mas a Polícia Federal também investigava essa quadrilha, por se tratar de crime federal, e assumiu o caso. Tanto os detidos quanto as mercadorias foram encaminhadas para a sede da PF, no Lapa, zona oeste de São Paulo.