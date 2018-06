Produtos vencidos são encontrados em churrascaria de Copacabana

SÃO PAULO - A Vigilância Sanitária inutilizou na tarde desta sexta feira, 18, 101,8 kg de alimentos impróprios para o consumo por estarem vencidos ou mal acondicionados em uma churrascaria localizada em Copacabana, na zona sul do Rio.

Os fiscais inutilizaram 12,3 kg de alimentos com prazo de validade vencido, como tortas de limão, lagarto bovino congelado, molho de maionese e mussarela de búfala. Também foram inutilizados cerca de 90 kg de camarão, cupim bovino, carré suíno, carne seca e maionese - por não terem identificação adequada.

A churrascaria tem 30 dias para cumprir as intimações estruturais, que envolvem melhorias no isolamento do lixo e troca da vedação da câmara frigorífica. O estabelecimento poderá ser autuado caso as exigências sanitárias não sejam cumpridas.