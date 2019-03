Professor armado com faca e 'besta' invade secretaria de Educação do DF

SÃO PAULO - Um professor armado invadiu, por volta das 12h30 desta sexta-feira, a sede da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no Setor bancário Norte. Ele levava uma faca de caça, cinco dardos e uma 'besta', equipamento que lança flechas e foi usado no ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP).

Segundo a Polícia Militar, o homem subiu ao 12º andar, onde fica gabinete do secretário de Educação Rafael Parente, e solicitou uma conversa com ele. No entanto, funcionários perceberam uma parte da arma para fora da mochila que carregava e chamaram a polícia. O professor foi conduzido para o 5ºDP.

No Twitter, o secretário Rafael Parente confirmou a invasão do professor. "É fato que um homem entrou armado na Sede I agora. Ele já foi preso e não conseguiu agir", escreveu. Parente também divulgou na rede social a determinação do governador em exercício, Paco Britto, de afastar o professor. "Secretário, determino o afastamento imediato e abertura de PAD do professor que entrou armado.