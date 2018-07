Professor brasileiro é encontrado morto em condomínio de Angola

BRASÍLIA - O Itamaraty informou na tarde desta quinta-feira, 26, que está prestando apoio nas providências necessárias para viabilizar o traslado do corpo do brasileiro Adélcio Cândido, encontrado morto em Luanda, capital de Angola, onde residia havia oito anos. Professor universitário de Artes Cênicas e ator, ele foi encontrado já sem vida, nesta quarta-feira, 24, nas dependências do condomínio onde morava.

Nas redes sociais, amigos da vítima levantam suspeitas de que ele tenha sido assassinado.

“A dor e a saudade são intensas, mas a minha indignação diante de um quadro tão brutal de violência não me deixa esquecer que nossa luta por uma sociedade justa e fraterna se faz urgente”, escreveu uma prima da vítima em perfil no Facebook.

Sem compartilhar detalhes sobre o caso, o Itamaraty, em nota, comunicou que a Embaixada do Brasil no país africano tem mantido contato constante com os familiares da vítima, auxiliando-os na emissão de documentos exigidos para a liberação do corpo e nos demais procedimentos cabíveis.

“A Embaixada mantém contato com as autoridades policiais angolanas, que investigam as circunstâncias do ocorrido”, acrescentou no informe.

Segundo o secretário da Superintendência de Assuntos Internacionais de Goiás, Armando Melo, o Estado vai pagar o serviço de traslado e tem trabalhado em conjunto com o governo federal para que o corpo da vítima seja trazido de volta ao Brasil o mais rápido possível.

“A mãe do falecido não tem condições de arcar com os custos”, disse Melo, por telefone, à Agência Brasil. “Não temos como falar em previsão (de data para a transferência do corpo). Em casos semelhantes que já acompanhamos, com todos os trâmites burocráticos do país e os processos administrativos de Goiás, o prazo médio é de duas semanas.”