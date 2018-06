Professor de Educação Física é morto no Rio ao reagir a assalto

RIO - O professor de Educação Física Silvio José Correia Travancas, de 52 anos, foi morto por assaltantes na noite dessa segunda-feira, 7, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele saía de uma padaria na Rua Barão de Mesquita, uma das mais movimentadas do bairro, e seguia para a academia quando foi abordado por dois homens que queriam roubar o cordão de Travancas.

Ao reagir ao assalto, o professor foi baleado e morreu na hora. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Protesto. No próximo domingo, 13, moradores da Tijuca farão uma passeata contra a violência crescente no bairro. Pelo Facebook, quase 2 mil pessoas confirmaram presença no evento "Tijuca pede paz!".

A ideia para o protesto surgiu depois que o publicitário Daniel Pereira, de 31 anos, foi morto no dia 28 de março, no bairro, após sacar R$ 10 mil em uma agência bancária.