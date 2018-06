Professor é morto após denunciar estudantes no ES O professor de Educação Física Renato Ramos, de 43 anos, foi assassinado com dez tiros em frente à escola onde trabalha em Viana, na Grande Vitória, anteontem. O crime seria uma retaliação de bandidos contra denúncias que ele vinha fazendo sobre o uso de armas por alunos na escola. Segundo a polícia, o professor tinha marcada para o dia 2 uma audiência em que prestaria depoimento sobre a identificação de alunos que ele conhecia que levavam armas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, em Eldorado. Ramos estava saindo da escola com seu Gol, às 18h20, quando um grupo em outro carro chegou atirando. Os tiros de pistola 380 atingiram a cabeça e o pescoço da vítima.