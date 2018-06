Professor é morto em assalto a ônibus na zona norte do Rio

RIO - O professor de Educação Física João Vítor Correia Alves, de 33 anos, foi morto durante um assalto ao ônibus em que ele estava, na noite desta quinta-feira, 24, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

O veículo, da Viação Pégaso, passava pela pista sentido zona oeste da Avenida Brasil, principal via expressa da cidade, quando três homens anunciaram o roubo. O professor teria reagido, levou um tiro no peito e morreu na hora. Ele dava aulas em uma escola pública em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Após o crime, os assaltantes mandaram o motorista do ônibus dirigir até a Favela Vila do João, no Complexo da Maré, às margens da Avenida Brasil, e escaparam.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Enquanto periciavam o ônibus, os policiais foram mobilizados para outra ocorrência: um motorista que teve o carro roubado no viaduto de Benfica. Após um cerco, o veículo roubado foi encontrado, e dois ladrões, presos.