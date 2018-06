Professor universitário mata aluna a tiros no Distrito Federal

Um professor universitário do curso de direito do Uniceub, em Brasília, matou uma aluna de 24 anos a tiros, nesta sexta-feira, 30. Segundo a Polícia Militar, ele estava inconformado com o fim do relacionamento.

O suspeito esperou a vítima sair da faculdade. Armado, ele a obrigou a entrar no carro e atirou contra ela. Depois de rodar por horas com o corpo dentro do veículo da vítima, o professor seguiu até uma delegacia e se entregou à polícia.

Depois de prestar depoimento, o homem foi levado para a carceragem da Polícia Civil.