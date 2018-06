Professora acusada de abusar de aluna de 13 anos é demitida no Rio

SÃO PAULO - A professora de matemática acusada de abusar de uma aluna de 13 anos foi demitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 9. O documento afirma que "a imagem da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro fica seriamente maculada por atos dessa natureza."

Cristiane Teixeira Maciel Barreiras, de 33 anos, que trabalhava na Escola Municipal Marechal Rondon, em Realengo, na zona oeste do Rio, foi presa na madrugada do dia 27 de outubro em Padre Miguel, na mesma região, após ser denunciada pela mãe da vítima na 33ª Delegacia de Polícia de Realengo.

Em agosto, a mãe da adolescente registrou a primeira queixa de desaparecimento da filha e apontou a professora como suspeita. Os encontros com a menor continuaram mesmo depois que Cristiane foi transferida da instituição.

A Professora foi indiciada por estupro de vulnerável e corrupção de menor e pode pegar até 30 anos de prisão. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação não havia se pronunciado sobre a demissão da professora até a conclusão da matéria.